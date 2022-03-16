Кострома, , 15:35 — REGNUM Администрация Костромы отрицает нарушение прав предпринимателя, занимавшегося ремонтом ливнёвки и строительством очистных сооружений в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пустая площадка на улице Судостроительной, где должны были быть установлены очистные сооружения © Наталья Диева

Напомним, ранее по материалам прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

В 2019 году администрация заключила контракт на 166 млн рублей с закрытым акционерным обществом «Волгарь-1». Компания должна была построить очистные сооружения, коллектор и отремонтировать сети в микрорайоне Юбилейном. Однако за два месяца до истечения срока договор был расторгнут.

Прокуратура считает, что срыву сроков посодействовали чиновники. В частности, аванс по контракту поступил на счета организации спустя год после его заключения. Кроме этого, администрация проигнорировала просьбы о корректировке проекта и не заплатила подрядчику 17,5 млн рублей по актам выполненных работ.

Мэрия представила свои контраргументы. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении строительства и капитального ремонта, в контракте были заложены «отлагательные условия». Согласно им подрядчик получал аванс и приступал к работам после поступления федеральных денег в городской бюджет.

Отказ в перечислении сумм по актам выполненных работ администрация объяснила тем, что часть из них была выполнена некачественно и не прошла проверку Росстройконтроля. Чиновники не имели права оплачивать счета без его одобрения.

Администрация выдвинула встречные претензии в отношении ЗАО. Мэрия утверждает, что перечислила компании 68 млн рублей аванса, 27 из которых она не успела отработать. Подрядчик отказался возвращать неосвоенные средства, в связи с чем управление обратилось «за защитой своих прав» в правоохранительные органы и суд.

Сейчас достройкой очистных сооружений по новым договорам занимается компания из Подмосковья — ООО Торговый дом «ЦСК». Срок исполнения работ определён до 30 ноября 2022 года.

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