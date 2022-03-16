Кострома, 16 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Администрация Костромы отрицает нарушение прав предпринимателя, занимавшегося ремонтом ливнёвки и строительством очистных сооружений в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Пустая площадка на улице Судостроительной, где должны были быть установлены очистные сооружения

Напомним, ранее по материалам прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

В 2019 году администрация заключила контракт на 166 млн рублей с закрытым акционерным обществом «Волгарь-1». Компания должна была построить очистные сооружения, коллектор и отремонтировать сети в микрорайоне Юбилейном. Однако за два месяца до истечения срока договор был расторгнут.

Прокуратура считает, что срыву сроков посодействовали чиновники. В частности, аванс по контракту поступил на счета организации спустя год после его заключения. Кроме этого, администрация проигнорировала просьбы о корректировке проекта и не заплатила подрядчику 17,5 млн рублей по актам выполненных работ.

Мэрия представила свои контраргументы. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении строительства и капитального ремонта, в контракте были заложены «отлагательные условия». Согласно им подрядчик получал аванс и приступал к работам после поступления федеральных денег в городской бюджет.

Отказ в перечислении сумм по актам выполненных работ администрация объяснила тем, что часть из них была выполнена некачественно и не прошла проверку Росстройконтроля. Чиновники не имели права оплачивать счета без его одобрения.

Администрация выдвинула встречные претензии в отношении ЗАО. Мэрия утверждает, что перечислила компании 68 млн рублей аванса, 27 из которых она не успела отработать. Подрядчик отказался возвращать неосвоенные средства, в связи с чем управление обратилось «за защитой своих прав» в правоохранительные органы и суд.

Сейчас достройкой очистных сооружений по новым договорам занимается компания из Подмосковья — ООО Торговый дом «ЦСК». Срок исполнения работ определён до 30 ноября 2022 года.