Багдад, 16 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Германо-иракская археологическая экспедиция обнаружила памятник культуры Междуречья в ходе раскопок в провинции Аль-Мутанна. Об этом 16 марта сообщает Shafaq со ссылкой на источники.

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По их данным, в ходе экспедиции была обнаружена рыбацкая лодка эпохи Вавилонского царства.

Отмечается, что возраст артефакта оценивается в 4000 лет. Длина лодки — 7 метров, а ширина — 1,4 метра. Вместе с лодкой археологи обнаружили керамическую посуду, монеты и столовые приборы.

Экспонаты будут переданы в Национальный музей в Багдаде для реставрации.