16 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра экономики Германии, вице-канцлера Роберта Хабека о том, что немедленный отказ от поставок нефти и газа из России спровоцирует в Германии массовую безработицу и рост уровня бедности.

Мирослава Романенко, , 17:05 — REGNUM Немедленный отказ от поставок нефти и газа из России спровоцирует в Германии массовую безработицу и рост уровня бедности. Об этом заявил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы немедленно щелкнем выключателем, произойдет сокращение или даже полное прекращение поставок», — заявил он в эфире ARD.

По словам политика, в этом случае населению будет нечем отапливать дома. Хабек рассказал, что власти ФРГ прикладывают усилия для отказа от российских поставок, однако сделать это незамедлительно, по его мнению, нельзя.

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Заявление министра экономики Германии обсудили в телеграм-канале аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры.

Роберт Хабек Michael Brandtner

«Заграница вам поможет», — с сарказмом отреагировал 82.

«Зато России нагадите», — в свою очередь добавил Ctoпepvый.

«Пора вентиль закрутить», — пишет Вадим.

«Пусть [немцы] идут на митинги», — призвала Natali.

«Ну Европа — марионетка Запада, так что Америка в помощь», — написал «М».

"Надо терпеть, а то Путин нападёт!!!» — иронизирует Михаил М.

«За что боролись, на то и напоролись», — отреагировала Galina G.

«Да ладно! Когда демократия в опасности — это такая мелочь!» — с сарказмом прокомментировал новость «С ТСВ».

«Нужно нам всё прекращать продавать и рушить их власть», — в свою очередь отметил Юрий.

«Хабек — зелёный и первый русофоб, ни одному слову не надо верить», — считает Natalia.

«Да не может… быть!» — смеется DD.

«Да неужели? Я просто не верю…» — шутит Шамиль.

«Это сразу было понятно. Правда, когда я написала, что США санкциями уничтожают экономику ЕС, мне написали, что я брежу… [Украинцы], конечно, написали. Они поверить не могут до сих пор, что в мире что-то совершается не из-за них», — комментирует новость Ирина Ч.

Орёл Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это проблемы канцлера. А нефть и газ надо перекрывать. Мы согласились нести издержки ради справедливого мира. И им придется поголодать ради своих ценностей», — добавил MainMicro.

«Быстрее протрезвеют. Это неточно, но нужно пробовать», — с сарказмом написала Galina K.

«Идите с вилами к бундестагу, там сидят… [люди], которые это вам всё устроили, мои дорогие немцы! Фамилия на «Ш»…» — подытожила не без сарказма Eugenia T., явно намекая на канцлера Германии Олафа Шольца.

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