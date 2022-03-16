Чита, 16 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. За период с 5 по 11 марта 2022 года в Забайкальском крае отмечено небольшое снижение цен на автомобильное топливо. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Так, бензин автомобильный марки АИ-92 стал дешевле на 0,1%, АИ-95 — на 0,2%.

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Цены на бензин автомобильный марки АИ-98 остались без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 26 февраля по 4 марта 2022 года в Забайкалье цены на бензин автомобильный марки АИ-92 увеличились на 0,02%, АИ-98 — на 0,1%. Цены на бензин автомобильный марки АИ-95 были без изменения, а дизельное топливо продавалось дешевле на 0,2%.

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