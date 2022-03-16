Саратов, 16 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Саратове организованы праздничные мероприятия в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Всего в областном центре запланировано более 30 акций, в числе которых концертные программы во всех районах городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Так, 16 марта в 13:40 (время местное) прошел праздничный концерт в поселке Дубки.

В 15:00 концертную программу покажут на площади перед центром народного творчества им. Л.А. Руслановой. В это же время мероприятия пройдут на хуторе Малая Скатовка, а также в селе Синенькие и селе Михайловка. Для жителей деревни Новая Липовка концерт организуют в 15:30, в 16:00 — в селе Пристанное.

В 17:00 запланирована праздничная программа «Частица великой страны» в сквере им. М. Расковой.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка президента РФ Владимира Путина в Крым на 18 марта, когда на полуострове отмечают восьмую годовщину воссоединения с Россией, не планируется.

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