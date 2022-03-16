Ташкент, 16 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. 16 марта 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Мексикой. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

«Узбекско-мексиканские связи последовательно развиваются на основе учета взаимных интересов и стремления сторон к укреплению конструктивного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что страны на постоянной основе оказывают поддержку друг другу в рамках международных организаций.

«За 2021 год объем взаимной торговли составил более 18 миллионов долларов», — говорится в сообщении.