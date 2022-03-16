Астана, 16 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Отмену смертной казни в Казахстане следует закрепить в конституции республики. Об этом 16 марта заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием согражданам в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Полагаю, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в конституцию», — сказал глава республики.

Он добавил, что в Казахстане также нужно учредить орган, который будет расследовать преступления, связанные с пытками. Эти функции предлагается закрепить за прокуратурой.

В целом Токаев заявил, что рассчитывает внести более 30 поправок в конституции республики и принять более 20 законов.

Напомним, мораторий на смертную Казнь в Казахстане действовал с 2004 года. В декабре 2021 года Токаев подписал закон, который отменил этот мораторий.