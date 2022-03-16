Самара, , 13:20 — REGNUM Движение ограничили на двух участках автодорог федерального значения в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Уборка снега

Сообщается, что ограничение движения было введено из-за неблагоприятных погодных условий:

с 29+115 км по 132+565 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке подъезд к г. Оренбург;

с 23+800 км по 194+500 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан в Самарской области.

Сейчас специалисты проводят расчистку проезжих частей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области из-за непогоды перекрыли несколько участков автодорог местного значения.

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