Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM Запасы сахара и другой продукции в Ростовской области сформированы в достаточном количестве, однако спрос на ряд товаров заметно вырос. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ростовская область полностью обеспечивает себя почти всеми основными видами продовольствия. <…> На сегодняшний день в области имеются достаточные запасы сырья и продовольствия. Товарные запасы торговых объектов Ростовской области регулярно пополняются. <…> Однако из-за повышенного спроса имеются трудности с темпами подготовки товара, так как спрос на сахар в конце прошлой недели вырос практически в девять раз. <…> Поэтому случаи образования пустых полок в торговых предприятиях связаны в основном с необоснованно повышенным массовым спросом», — отметил он.

По словам Гончарова, запас сахара на оптовом складе имеется на уровне 50 дней, в распределительных центрах торговых объектов — на уровне семи дней.

Донские власти призывают людей не поддаваться панике и не закупать товары впрок, провоцируя ажиотажный спрос на продовольственные и иные товары.