Ростов-на-Дону, 16 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Запасы сахара и другой продукции в Ростовской области сформированы в достаточном количестве, однако спрос на ряд товаров заметно вырос. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Ростовская область полностью обеспечивает себя почти всеми основными видами продовольствия. <…> На сегодняшний день в области имеются достаточные запасы сырья и продовольствия. Товарные запасы торговых объектов Ростовской области регулярно пополняются. <…> Однако из-за повышенного спроса имеются трудности с темпами подготовки товара, так как спрос на сахар в конце прошлой недели вырос практически в девять раз. <…> Поэтому случаи образования пустых полок в торговых предприятиях связаны в основном с необоснованно повышенным массовым спросом», — отметил он.

По словам Гончарова, запас сахара на оптовом складе имеется на уровне 50 дней, в распределительных центрах торговых объектов — на уровне семи дней.

Донские власти призывают людей не поддаваться панике и не закупать товары впрок, провоцируя ажиотажный спрос на продовольственные и иные товары.