Москва, , 13:13 — REGNUM Социальная сеть ВКонтакте установила новые рекорды активности в «Клипах» и историях. Социальная сеть фиксирует рекордную активность аудитории продуктов для создания контента: клипов, историй и постов.

Социальные сети ИА REGNUM

Платформа коротких вертикальных видео «Клипы» от ВКонтакте отмечает стремительный рост интереса пользователей — 14 марта соцсеть установила несколько рекордов активности. За сутки пользователи посмотрели ролики более 715 млн раз — это на 19% больше предыдущего рекорда за 10 марта. Пользователи активно не только смотрят, но и размещают контент: авторы опубликовали на платформе в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц.

«Истории» получили повышенное внимание пользователей. 14 марта было опубликовано на 95% больше историй, чем неделей ранее, количество авторов историй увеличилось на 71%, а просмотры выросли более чем в 2 раза (на 132%).

Также более чем в 4 раза (на 369%) увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ (по сравнению со средним недельным показателем).

Рекордные показатели связаны как с приходом новых пользователей с других платформ, так и ростом активности авторов, уже давно публикующих контент.

На рост активности клиперов повлияла новая программа поддержки, которую платформа запустила 11 марта. Платформа позволяет как опытным, так и начинающим авторам развивать свой контент и претендовать на выплаты из общего бюджета 100 миллионов рублей. Для этого на платформе появится рейтинг лучших авторов, который будет формироваться по общему количеству просмотров клипов. Также ВКонтакте запустила крупнейшую программу поддержки блогеров в истории компании. Авторы получают максимум дохода от инструментов монетизации — таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов.

Последние недели ВКонтакте отмечает бурный рост различных показателей. Теперь ВКонтакте пользуются более 50 млн человек в день, это также стало новым рекордом по дневной аудитории в России. Растёт потребление контента, в том числе видеоформата — за последний месяц количество ежедневных просмотров увеличилось на 15,5%. Число просмотров ленты выросло на 25% в сутки, теперь пользователи просматривают на миллиарды записей больше. По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года ВКонтакте стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций.