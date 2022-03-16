Вашингтон, 16 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Известный в сети инсайдер RalphsValve рассказал о проекте новой игры серии Call of Duty, которая выйдет в 2022 году. Об этом 16 марта сообщает портал Comicbook.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

В публикации на своей странице в Twitter он подчеркнул, что студия Infinity Ward не будет делать в новой игре упор на какой-то конкретный стилю игры. «Modern Warfare II — это всеобъемлющая игра, она подойдёт для любого стиля, быстрого или медленного», — написал RalphsValve.

Издание отметило, что, как правило, разработчики Call of Duty меняли подход от игры к игре, поэтому будет интересно посмотреть, как Infinity Ward справится с такой задачей. Автор статьи обратил внимание читателей, что не смотря на то, что RalphsValve зарекомендовал себя как надёжный инсайдер, пока к его словам стоит отнестись критически.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Activision Blizzard разрабатывает мобильную версию Call Of Duty: Warzone. Она будет отличаться от Call of Duty Mobile тем, что будет выполнена в жанре «королевской битвы».