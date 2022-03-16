Чебоксары, , 13:11 — REGNUM В Чувашии ожидают приезд более 1,2 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республики. В настоящее время в регион прибыл 41 беженец, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в социальных сетях.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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В качестве пунктов временного размещения в регионе обустроены базы санаториев «Алый парус» и «Лесная сказка». Первых беженцев, которые добрались до Чувашии своим ходом, приняли в феврале — часть из них разместилась в санаториях, часть проживает у родственников и друзей.

«На сегодняшний день в республику приехал 41 вынужденный переселенец из Донбасса. Прибывших обеспечивают всем необходимым», — написал Олег Николаев.

В числе прибывших — 13 детей, в том числе шесть школьников и семеро детсадовцев. Власти подчёркивают, что в настоящее время они посещают образовательные учреждения.

Кроме того, продолжается выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. Её получили 12 человек.

Напомним, в регионах Поволжья планируется разместить свыше 15 тыс. беженцев из Донбасса, в том числе в Чувашии — 1259 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта из Чувашии уехал первый 20-тонный груз гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Вторую партию планируется отправить 18 марта: предварительно собрано почти 100 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Для сбора гуманитарной помощи в республике сформирована рабочая группа.

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