Село Родино, Алтайский край, 16 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Жительница Родинского района Алтайского края лишилась внушительной суммы денег, доверившись мошенникам. Подробности 16 марта сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

В дежурную часть отдела МВД России по Родинскому району поступило заявление от женщины 1979 года рождения, проживающей в селе Родино. Она сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана и злоупотребления доверием завладели ее денежными средствами на общую сумму более 900 тысяч рублей.

Как рассказала потерпевшая, ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с ее банковским счетом совершаются странные действия: мошенники уже оформили на нее кредит и пытаются обналичить деньги. Злоумышленники сказали, что чтобы сохранить свои денежные накопления, ей якобы необходимо оформить кредит и перечислить денежные средства на указанный ими счет.

Через некоторое время ей позвонил якобы сотрудник полиции и, представившись следователем по особо важным делам, подтвердил, что на потерпевшую оформлен кредит и возбуждено уголовное дело. Спустя время вновь позвонил якобы сотрудник банка и предложил женщине оформить кредит, что та и сделала. В результате она лишилась и собственных накоплений в сумме более восьмидесяти тысяч рублей, и денежных средств, взятых в кредит.

О данных видах мошенничества потерпевшая была ранее осведомлена. В полицию сразу не обратилась, так как реально думала, что звонили представители указанных организаций.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, с обманом при покупках товаров через интернет сталкивались 29% жителей России. Единожды становились жертвами интернет-мошенников 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Читайте также: Жертвами интернет-мошенников становились около трети жителей России