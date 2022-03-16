Ереван, , 13:10 — REGNUM Беженцы из Нагорного Карабаха 16 марта вышли на акцию протеста возле здания правительства Армении в Ереване. Об этом сообщает информационный портал Armenia Today.

Протест OpenClipart-Vectors

По данным журналистов, основное требование протестующих — дать им статус беженцев. Участники акции планируют пройти маршем к представительству ООН, а потом к зданиям посольств Франции и России.

Кроме того, сообщается, что протестующие заявили об осложнении обстановки в Нагорном Карабахе. Там из приграничного села Храморт эвакуировали женщин и детей из-за обстрелов с азербайджанской стороны.

«Проблема в том, что союзник в лице России не позволяет иметь в Арцахе солдат, чтобы в случае необходимости защитить родные очаги», — заявил, выступая на акции, глава инициативной группы «Во имя Гадрута» Левон Айриян.

Он призвал власти Армении начать решать данные проблемы. В настоящее время, по словам Айрияна, даже не выплачивают обещанные средства беженцам. Выступающий отметил, что, если правительство не может решить такой простой вопрос, как выплату денег, то непонятно, как оно будет заниматься вопросами защиты родины.

Напомним, в марте участились обстрелы территории Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны. Были также обстрелы из тяжёлого вооружения. Баку отрицает стрельбу по населённым пунктам и заявляет, что ВС Азербайджана реагируют только на «провокации».

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