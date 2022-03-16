Махачкала, 16 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Дагестане рабочий сорвался с высоты 11-го этажа строящегося дома. Инцидент произошел 11 марта на стройке в городе Махачкале. Упавший скончался от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 16 марта в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

«Во время производства строительных работ один из рабочих, потеряв равновесие упал с высоты 11-го этажа дома, расположенного по улице Ирчи-Казака города Махачкалы. В результате полученных множественных травм потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.

Фигурантом дела стал инженер по технике безопасности, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как установило следствие, инженер должен был провести инструктаж по технике безопасности с рабочим, проверить перед началом работ наличие средств индивидуальной защиты, в том числе каски и ремня безопасности с застежкой. Однако он этого не сделал, в результате чего погиб человек.