Кишинёв, , 13:06 — REGNUM Из числа беженцев с Украины в Молдавии только 6% (40 из 631) выбрали для своих детей школу с обучением на украинском языке. Об этом 15 марта рассказал молдавский министр образования и исследований Анатолие Топалэ, его слова приводят СМИ республики.

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Как указал Топалэ, дети всех беженцев могут воспользоваться правом на образование в школах страны. При этом он уточнил, что на данный момент беженцами с Украины было подано 75 заявок на зачисление в детсады и 631 заявку на временное обучение в школах.

Также министр образования и исследований Молдавии отметил, что 37 детей беженцев с Украины захотели учиться на румынском языке, 40 — на украинском и еще 554 — на русском. На зачисление с первого по четвертый классы были подано заявления на 307 учеников, с пятого по девятый классы — на 302 учеников, и с десятого по двенадцатый классы — на 22 учеников.

Кроме того, Топалэ указал, что в стране работает 972 школы с обучением на румынском языке и 261 школа с обучением на русском языке, включая смешанные школы с румынским и русским языками. В то же время, он добавил, что в республике имеются преподаватели, которые могут вести обучение на украинском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у западных стран не было желания мирным путём разрешить ситуацию вокруг Украины.