Москва, , 13:06 — REGNUM Нефть ускорила падение на торгах 15 марта, закрывшись под психологической отметкой $100 за баррель, неподалеку от мартовских минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Транспортировка нефти (сс) Victoria_Borodinova

«Сегодня, 16 марта, нефть марки Brent пытается развить отскок после внушительных распродаж, которые помогли частично снять перекупленность.

Фьючерсы вернулись выше $100, но пока не решаются на штурм восходящей 20-дневной скользящей средней, которая располагается немногим ниже уровня $105.

На мировых фондовых площадках наблюдается практически повсеместное восстановление — продавцы отошли в сторону на фоне появления новостных заголовков.

Новости СМИ дают надежду на разрешение конфликта между Россией и Украиной, которые продолжают переговоры теперь в несколько более конструктивном русле.

Это в свою очередь способствует ослаблению опасений по поводу дефицита предложения из-за массового перебоя в поставках.

Тем временем вчерашний отчет API отразил неожиданный рост запасов сырой нефти в США, которые увеличились на 3,7 млн баррелей.

В текущей геополитической ситуации подобная статистика утрачивает свою значимость для рынка, но тем не менее не дает поводов для роста.

В ближайшей перспективе потенциал более уверенного восстановления Brent представляется ограниченным.

Однако фьючерсы будут привлекать покупателей на спадах и оставаться в русле общего бычьего рынка до тех пор, пока российско-украинский конфликт не будет исчерпан, а на это может уйти немало времени», — пояснил эксперт.

Читайте также: Цена нефти Brent восстановилась на 2%, до $101