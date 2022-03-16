Новая Ляля, Свердловская область, , 13:05 — REGNUM Двое молодых людей обстреляли Новолялинскую исправительную колонию Свердловской области из пневмопушки. В качестве снарядов использовались мобильные телефоны. Их пытались доставить заключенным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГУФСИН.

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Средства связи мужчины выбрасывали из окна автомобиля такси. На этом транспортном средстве молодые люди пытались скрыться с места преступления.

Злоумышленников задержали на трассе из Екатеринбурга в Серов. Пневмопушку у них изъяли. Молодые люди переданы полиции.