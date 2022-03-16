* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:04 — REGNUM В афганском Герате талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывели на улицы десятки детей на акцию протеста против замораживания афганских активов в американских и европейских банках. На видеозаписях с митинга, полученных телеканалом Afghanistan International, видно, как десятки детей скандируют лозунги против замораживания афганских активов.

Протест Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди прочих, на транспарантах можно прочитать такие лозунги, как «Наши деньги были на хранении у Америки» и «Американцы, прекратите угнетение».

После падения поддерживаемого Западом правительства почти 10 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана были заморожены в банках США и Европы.

Ни одна страна ещё не признала правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а США и страны Европы отказались передать замороженные активы правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий использовать замороженные активы Афганистана для компенсации семьям жертв терактов 11 сентября. Этот шаг вызвал широкую реакцию внутри и за пределами Афганистана.