* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В афганском Герате талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывели на улицы десятки детей на акцию протеста против замораживания афганских активов в американских и европейских банках. На видеозаписях с митинга, полученных телеканалом Afghanistan International, видно, как десятки детей скандируют лозунги против замораживания афганских активов.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест

Среди прочих, на транспарантах можно прочитать такие лозунги, как «Наши деньги были на хранении у Америки» и «Американцы, прекратите угнетение».

После падения поддерживаемого Западом правительства почти 10 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана были заморожены в банках США и Европы.

Ни одна страна ещё не признала правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а США и страны Европы отказались передать замороженные активы правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий использовать замороженные активы Афганистана для компенсации семьям жертв терактов 11 сентября. Этот шаг вызвал широкую реакцию внутри и за пределами Афганистана.