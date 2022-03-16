Пенза, , 13:04 — REGNUM В Пензе 18 марта на площади перед областным драмтеатром в 13:00 (мск) пройдет концерт в честь восьмилетней годовщины воссоединения России и Крыма. В связи с этим в центре города временно ограничат движение транспорта, сообщает мэрия.

Флаги России и Крыма Vahe Martirosyan

Временное прекращение движения транспорта намечено с 06:00 до 15:00 на участках: по улице Бакунина от улицы Кирова до улицы Володарского, кроме машин, участвующих в автопробеге (транспорт общего пользования с 12:00 до 15:00; по улице Московской от улицы Суворова до улицы Бакунина; по Театральному проезду от улицы Володарского до улицы Московской; по Театральному проезду от улицы Кирова до улицы Московской. Также здесь запрещена с 00:00 до 15:00 стоянка машин, за исключением участников автопробега.

«Думаю, что это самое нужное сейчас мероприятие, потому что мы должны тем самым поддержать народ Донбасса, людей Донбасса, которые сейчас борются за свою независимость, за то, чтобы быть счастливыми и жить под мирным небом», — заявил руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе 15 марта провели акцию «Мост дружбы». С двух сторон пешеходного подвесного моста через реку Суру выстроились 300 человек с символикой Российской Федерации. Участники акции прошли навстречу друг другу и проскандировали «Россия!».

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