Йошкар-Ола, , 13:03 — REGNUM До настоящего момента на расчетные счета, созданные для сбора пожертвований в целях оказания гуманитарной помощи гражданам, постоянно проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также вынужденно покинувшим территорию Донбасса, жители Марий Эл перечислили около 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития республики.

Гуманитарная помощь futureatlas.com

Сейчас сбор средств, который начали 25 февраля, продолжается.

Минсоцразвития Марий Эл обращается с просьбой об участии в оказании помощи не только к жителям, но и к предприятиям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марий Эл направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Две фуры с грузом общем весом около 13 тонн отправились на территории Донецкой и Луганской народных республик. В составе гуманитарной помощи — продукты питания и товары первой необходимости.

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