Москва, 16 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Рубль продолжает укрепляться против бивалютной корзины и уже увел доллар под психологическую отметку 100 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ilya Рубли

«Сегодня, 16 марта, в начале торговой сессии пара в моменте едва не дошла до уровня 91 руб., который повлек отскок в зону 97 рублей.

Обстановка на рынке остается нервозной, но давление на «россиянина», действительно, ослабевает на данном этапе. Снижение амплитуды колебаний на дневных графиках тоже можно расценивать как благоприятный знак.

Меры поддержки властей дают о себе знать, равно как и признаки выхода российско-украинских переговорщиков на новый, более предметный этап в переговорах.

Диалог проходит очень сложно, но сами стороны заговорили о наличии возможности для достижения компромисса, что соответствующим образом отражается на самочувствии рубля.

В случае закрепления пары доллар/рубль под отметкой 100 руб. можно будет говорить о локальном техническом развороте. При этом риск возобновления подъема котировок остается высоким.

Позднее сегодня Федрезерв огласит свое решение по монетарной политике и впервые с 2018 года повысит ставку.

В пользу российской валюты сыграет сценарий, при котором в своих прогнозах по ставкам ФРС проявит сдержанность, сославшись на геополитическую неопределенность. В этом случае доллар не получит подпитки и окажется под еще более ощутимым давлением.

Отыгрывать решение Центробанка рубль будет уже 17 марта. Перед выходными, 18 марта, состоится заседание Банка России, который, вероятно, оставит ставку без изменений, учитывая её недавнее экстренное повышение до 20%», — считает эксперт.

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