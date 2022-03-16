Париж, , 13:00 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о 17 тысячах «украинских беженцев, прибывших на национальную землю», передает BFM TV.

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«Поскольку беженцы находятся в Шенгенской зоне, они могут приезжать во Францию без визы», — заявил Жеральд Дарманен, уточнив, что президент поставил перед собой цель создать 100 000 мест для размещения беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан напомнил об «обязательстве» вооруженных сил «защищать» журналистов, освещающих конфликты.

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