Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM Житель Екатеринбурга отсудил у турфирмы около 230 тысяч рублей. Мужчину не устроило изменение условий путешествия. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В марте 2021 года уралец приобрел тур на Кипр. Однако в июле того же года туроператор сообщил об изменении условий поездки. В частности, гражданину предложили альтернативный вариант отеля. Однако новое место предполагаемого проживания находилось значительно дальше от аэропорта, а расстояние до моря составляло 650 метров вместо 40 при выборе предыдущего варианта.

Октябрьский районный суд удовлетворил иск уральца о возвращении средств за несостоявшееся путешествие. В пользу потребителя взыскали агентское вознаграждение, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности фирма выплатит 230 тысяч рублей.