Москва, 16 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Наука позволяет создать биологического оружие направленного действия, которое будет наносить вред конкретной этнической группе. Об этом 16 марта заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вирус

Говоря о 30 биолабораториях США на территории Украина эксперт назвал их реальной угрозой для России. При этом он отметил, что часть этих объектов представляют из себя переоборудованные медицинские учреждения, которые действовали на Украине ещё во времена СССР.

«Мы знаем, что отдельные этносы расположены к тем или иным заболеваниям, и создание такого вируса или микроба, который будет иметь избирательность, представляет из себя вполне реальную вещь. Такие разработки ведутся. Эти лаборатории опасны для местного населения, и конечно, они выполняют функцию для того, чтобы создавать наступательные рецептуры против нашей страны», — сказал Онищенко.