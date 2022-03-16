Кострома, , 13:00 — REGNUM В Костроме определили школы, в которых к 1 сентября 2022 года появятся кадетские классы. Об этом сообщает дума города.

Ребёнок и военный Наталья Диева © ИА REGNUM

Классы с военным уклоном организуют в школах No 23, 24, 29, 38 и 44. Каждый из них будет ориентирован на силовые ведомства. Их представители помогут педагогам с составлением пособий и поставкой преподавательских кадров.

Военно-патриотические классы отличаются от обычных изменениями в учебном плане и занятиями после уроков. В частности, в рамках преподавания истории кадетам будут рассказывать о военном прошлом и настоящем костромского края. Внеурочная деятельность будет дополнена строевой подготовкой, встречами с силовиками. При этом, часть занятий будет проходить на базе ведомств.

Попасть в группы смогут физически здоровые и психологически устойчивые дети. Мотивировать родителей на выбор военного направления собираются бесплатным питанием и формой.

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