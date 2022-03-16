* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока представило униформу для своих сотрудников. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Afintl.com Униформа сотрудников министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в Афганситане

Должностные лица министерства должны носить униформу во время акций протеста, как образец поведения, одежды и внешнего вида. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называют это «призывом».

Вернувшись к власти, радикалы создали это министерство вместо министерства по делам женщин.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые ввело специальную униформу для чиновников министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Введя ряд ограничений в отношении женщин, музыки и одежды, правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместило своих сотрудников, отвечающих за наблюдение за поведением граждан, на улицах и в общественных местах, чтобы они пресекали нарушения этих ограничений. Это создало серьёзные проблемы для населения, особенно для женщин. Водители, среди прочего, обязаны воздерживаться от провоза женщин без сопровождения мужчин.

В видеоролике, размещённом в социальных сетях, запечатлено, как сотрудники министерства остригли длинные волосы водителя, чтобы они соответствовали установленным министерством критериям.

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока было одним из самых печально известных ведомств во время первого срока правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 1996 по 2001 год.