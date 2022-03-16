Москва, , 12:56 — REGNUM В Москве отечественные сети быстрого питания получат поддержку столичных властей. Постановление об этом сегодня, 16 марта, подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

Кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что, новые меры поддержки (гранты) позволят российским сетям общепита в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний в Москве.

Главные условия для получения гранта — открытие новых точек недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и прием на работу новых сотрудников. Заявки на получение гранта будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года.

ИА REGNUM сообщало ранее, в течение полугода-года сеть ресторанов McDonalds, приостановивших работу в России, можно заместить отечественными предприятиями, заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.

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