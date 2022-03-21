Москва, 16 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Москве отечественные сети быстрого питания получат поддержку столичных властей. Постановление об этом сегодня, 16 марта, подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кафе

Отмечается, что, новые меры поддержки (гранты) позволят российским сетям общепита в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний в Москве.

Главные условия для получения гранта — открытие новых точек недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и прием на работу новых сотрудников. Заявки на получение гранта будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года.

ИА REGNUM сообщало ранее, в течение полугода-года сеть ресторанов McDonalds, приостановивших работу в России, можно заместить отечественными предприятиями, заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.

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