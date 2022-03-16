Сеул, 16 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. За последние два года цены на импортное зерно в Южной Корее подскочили почти на 50%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Согласно опубликованным данным, в феврале 2022 года стоимость импортного зерна составила $386 за тонну, что на 26% больше, чем два года назад. Данный показатель является самым высоким с мая 2013 года.

В феврале четвертая по величине экономика Азии импортировала 1,96 млн тонн пшеницы, кукурузы и друих зерновых на сумму $758,3 млн.

Отмечается, что цены на пшеницу выросли на 37,3% в годовом исчислении, до $369 за тонну, на кукурузу — на 40,1%, до $335 за тонну.

По словам экспертов, рост цен на импортное зерно продолжит расти из-за ситуации на Украине.