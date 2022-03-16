Ярославль, , 13:00 — REGNUM В Ярославле в местах проведения массовых мероприятий могут установить дополнительные камеры. Об этом на заседании муниципалитета города рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области Михаил Бугрецов.

Камера наблюдения

Всего на территории Ярославля установлено 4 тысячи 410 камер, входящих в комплекс «Безопасный город», призванный обеспечить общественную безопасность и правопорядок в условиях продолжающейся урбанизации. К 4 тысячам 366 камерам у сотрудников дежурной части МВД есть прямой доступ.

Сейчас же ярославская полиция предлагает установить дополнительные камеры в «гайд-зонах» — местах, в которых разрешено проводить массовые акции. В этих же целях больше камер хотят разместить и на улице Кирова. Правоохранители уже подготовили соответствующее письма на имя главы области Михаила Евраева. Аналогичное обращение они готовы направить и мэру Ярославля. Сам Владимир Волков на заседании заявил, что в городе уже есть «десятки тысяч» камер.

«Каждый лифт в городе оборудован камерами. Это еще 5 тысяч камер. Огромное количество камер расположено у собственников. Это промышленные предприятия, это торговые предприятия. И при случае возникновения какие-то неправомерных действий мы всегда обращаемся к ним вместе с полицией. Поэтому, город так или иначе перекрыт полностью. Мы также должны учитывать и общественный транспорт, который оборудован видеокамерами, и парки городские оборудованы видеонаблюдением», — подчеркнул мэр.

Ещё чиновник отметил, что подобную систему нельзя «завести под одного оператора», так как в таком случае затраты на технические нужды будут «очень серьёзными».