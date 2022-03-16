Оренбург, 16 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Оренбурге в результате автоаварии пострадал десятилетний ребенок. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По данным ведомства, 15 марта на ул. Алтайской столкнулись две машины. Пассажиру автомобиля, чей водитель не справился с управлением транспортного средства, потребовалась медицинская помощь.

Десятилетняя девочка-пассажир обращалась в больницу. Известно, что в момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности.