Ташкент, 16 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта проведет открытый диалог с представителями здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«В ходе встречи, которая станет первым в истории страны мероприятием подобного формата, будут обсуждены меры дальнейшего развития сферы и устранения системных проблем, заслушаны предложения медицинских работников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе подготовки к открытому диалогу от населения и медицинских работников поступило более 25 тысяч обращений и предложений.

«На основе их анализа разработаны широкомасштабные меры по выведению системы здравоохранения на новый уровень, повышению эффективности и качества медицинского обслуживания населения на основе идеи «Во имя чести и достоинства человека», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, во встрече примут участие более 10 тысяч работников всех звеньев здравоохранения страны.