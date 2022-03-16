Челябинск, 16 марта 2022, 12:51 — REGNUM В Челябинской области директор одного из промышленных предприятий освобождён от уголовной ответственности после погашения долгов по зарплате на сумму более 13 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.
Следователи полагают, что долг возник в 2020—2021 годах. По факту невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело. Однако руководитель погасил задолженность.
В связи с этим его освободили от уголовной ответственности. Суд обязал директора уплатить судебный штраф в размере 70 тысяч рублей.