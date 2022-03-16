Челябинск, 16 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одного из промышленных предприятий освобождён от уголовной ответственности после погашения долгов по зарплате на сумму более 13 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Следователи полагают, что долг возник в 2020—2021 годах. По факту невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело. Однако руководитель погасил задолженность.

В связи с этим его освободили от уголовной ответственности. Суд обязал директора уплатить судебный штраф в размере 70 тысяч рублей.