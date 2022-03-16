Пекин, 16 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Власти Тайваня используют ситуацию вокруг Украины для своих манипуляций политического характера и разжигания конфронтации. Об этом 16 марта заявила официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

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«Тайваньский и украинский вопросы имеют существенные различия, и самое принципиальное заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом Фэнлянь указала, что решение тайваньских властей о выделении денежных средств для помощи беженцам с Украины является попытками Демократической прогрессивной партии, правящей на острове, использовать украинский вопрос для оправдания своего существования и воспользоваться чужой бедой в попытке добиться независимости.

«Их попытки разжечь конфронтацию и вызвать вражду путем политических манипуляций не увенчаются успехом», — добавила официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его беспокоит «леденящее молчание» Китая вокруг России и Украины.