Москва, , 12:49 — REGNUM У западных стран не было желания мирным путём разрешить ситуацию вокруг Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так он ответил на вопрос, почему ситуацию вокруг Украины нельзя было решить миром.

«Потому что миром Запад не хотел решать эту ситуацию», — сказал Лавров.

Он также упрекнул западные страны за подмену понятий и нарушение базовых прав.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России заявил также, что ЕС почти лишился самостоятельности, приняв миропорядок, который навязывают США. Пока устоял только президент Франции Эммануэль Макрон.

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