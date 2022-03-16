Курск, , 12:49 — REGNUM В аэропорту «Курск» проводится первый этап ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Самолёт Александр Полегенько © ИА REGNUM

Завершение ремонта намечено к концу апреля. Фасад аэропорта утеплили, облицовку, окна, витражи и входную группу обновили. В наличии есть 95% материалов, практически все — отечественного производства, заверили чиновники.

Вторым этапом будет замена внутренних коммуникаций и ремонт помещений аэровокзала. Работы начнутся с общей зоны первого этажа. В планах — внутренняя отделка и установка подъемника для маломобильных граждан.

Как прокомментировал губернатор Роман Старовойт, ремонт планируют провести максимально быстро, пользуясь временным запретом на полёты из аэропорта Курска.

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