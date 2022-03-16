Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM За минувший год количество дорожных аварий с участием лиц в алкогольном опьянении сократилось в Петербурге на 37,5%. Об этом 16 марта заявил начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин в рамках заседания петербургского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пресечено 9,5 тысяч правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Это на 17% превышает показатели прошлого года. На четверть больше привлечённых к уголовное ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Всего таких лиц — 828. И как результат — снижение дорожно-транспортных происшествий в алкогольном опьянении на 37,5%», — сообщил Роман Плугин.

В Петербурге уделяют вниманию реализации национальных проектов в сфере поддержки безопасности на дорогах. В рамках таких мер сотрудники ГИБДД зафиксировали 1,5 тысячи нарушений за недобросовестное осуществление обязанностей при строительстве, ремонте и содержании дорог. Ликвидировать аварийно-опасные участки помогают средства фото‑ и видеофиксации.

Также раскрываются и другие дела, связанные с транспортными средствами петербуржцев. Количество угонов автомобилей сократилось за 2021 год в Петербурге в полтора раза. Сотрудникам полиции удалось раскрыть каждое пятое такое правонарушение и вернуть угнанные машины владельцам.

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