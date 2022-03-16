Редвуд-Сити, США, 16 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Electronic Arts не будет проводить летом 2022 года мероприятие EA Play Live, которое традиционно проходило одновременно с выставкой E3. Об этом 16 марта сообщает портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Обычно во время Play Live издатель и разработчик представлял свои самые важные проекты, но в 2022 году он решил отказаться от этой практики. В компании пояснили, что в рамках нового подхода она планирует проводить отдельные мероприятия для каждой новой игры.

«В наших студиях мирового класса происходят захватывающие вещи, и в этом году мы расскажем гораздо больше об этих проектах, когда придет время для каждого из них», — заявила EA в пресс-релизе.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts назвала сроки релиза ремейка игры Dead Space в жанре экшн-хоррора. Она выйдет в начале 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.