Москва, 16 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров прокомментировал действия ПВО Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

«Украина работает над собственной ракетной программой и может использовать ее для создания угроз России, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России», — сказал он.

«Эти слова полностью подтверждают заявления России о готовящейся угрозе на территории Украины. А события последних дней (провокации на АЭС, ракетный удар по центру Донецка, поджог коксохимического завода) подтверждают готовность киевского режима к применению оружия массового поражения», — рассказал Сергей Макаров.

«Алексей Арестович демонстрирует свое отношение не только к России, а и вообще к народу Украины. Таково отношение фашистского режима на Украине к своим гражданам, в течение восьми лет расстреливающих их невзирая на возраст и пол. И вчерашний террористический акт, который они осуществили пуском ракеты «Точка-У» по центру жилых кварталов Донецка — это верх цинизма, верх кощунства, верх фашизма, верх нацизма. Их цель — нанести как можно больший урон мирному населению. Потому что перед этим в провокационных целях они осуществили информационный вброс в социальных сетях Донецкой республики, что в Донецке в 12 часов у здания правительства для разговора с руководством республики собираются солдатские матери и жены, чтобы получить информацию о своих родных и близких. И именно в это время прошел старт этой ракеты. И целью этой ракеты была площадь перед зданием правительства. Она просто на траектории полета была сбита средствами ПВО Донбасса. Поэтому она не долетела немножко. Средства ПВО Донбасса не допустили страшнейшего кровопролития, на которое вот эти фашисты цель и поставили», — подчеркнул сопредседатель ЦШ «Бессмертного полка России».

«Это не люди. Даже зверьми их называть нельзя, чтобы не обижать зверей. Это просто нелюди, — считает генерал-полковник Сергей Макаров, — А цивилизованное в кавычках человечество затаилось, сделало вид, что в принципе ничего такого не произошло. Подумаешь, 20 человек убили! Подумаешь, три десятка раненых, в том числе и дети. А военно-политическое руководство Украины предполагает, что цивилизованный в кавычках Запад их обязательно прикроет и не даст привести их к заслуженному наказанию. И поэтому их безнаказанность им кажется безграничной. Я полагаю, что наказание, которое последует со стороны Народной милиции Донецкой и Луганской республик и со стороны Вооружённых сил Российской Федерации должно быть однозначным: если сдадутся, то судить, причем так, чтобы они смотрели в глаза народу Украины. То есть судить надо в Донбассе. Если не сдадутся, то только одно — уничтожать».

«Произошедшие события ярко иллюстрируют, что сегодня Россия действительно защищает своё будущее и предотвращает большую войну, проводя операцию по демилитаризации Украине и приданию ей нейтрального статуса», — подытожил свое заявление Сергей Макаров.