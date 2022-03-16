Москва, 16 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. США имеют большой опыт применения оружия массового поражения. Об этом 16 марта заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Говоря о трёх десятках американских военных биолабораториях на Украине, эксперт отметил, что США никогда не сворачивали свои наступательные военные программы и не гнушались применять оружие массового поражения.

«Предки современных американцев завоевали американский континент, затем раздавали индейцам одеяла, которыми пользовались больные оспой. Таким образом, они уничтожили целую нацию», — напомнил Онищенко.