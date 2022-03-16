Новый Орлеан, США, 16 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 131:115.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 27 очков. В составе «Пеликанс» форвард Херберт Джонс набрал 22 очка.

«Финикс» одержал 55-ю победу в 69 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Пеликанс» потерпели 41-е поражение в 69 играх и идут на 22-м месте.

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