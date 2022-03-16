Москва, , 12:47 — REGNUM На сегодняшний день уже наработаны конкретные формулировки, которые могут быть согласованы с Украиной. Об этом 16 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что на переговорах сейчас «всерьёз обсуждается нейтральный статус Украины» в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности.

«Там есть конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию», — сказал в интервью РБК Лавров.

При этом боле детальной информации по данному вопросу министр не представил.

«Я очень надеюсь, что тот деловой настрой, который сейчас не сразу, непросто, но все-таки начинает проявляться и надеюсь, что он возобладает, он дает надежду, что мы сможем по этой теме договориться. Хотя ясно, что просто изолированно провозгласить нейтралитет и объявить о гарантиях — это, конечно, будет существенным шагом вперед, но проблема гораздо шире, в том числе, с точки зрения пресловутых ценностей», — пояснил глава МИД России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в ходе переговоров по урегулированию с Россией Украина предлагает несколько вариантов нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией.

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