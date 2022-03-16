Турочакский район, Алтай, 16 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Турочакском районе Республики Алтай перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, преступление произошло летом 2018 года.

Андрей Репин ИА REGNUM Охотничье ружье

По данным следствия, у мужчины возникли неприязненные отношения к жене из-за ссор на почве ревности. Женщина обратилась в суд с иском о расторжении брака и взыскании с супруга алиментов на содержание троих малолетних детей. Рано утром в июне он подкараулил бывшую жену в усадьбе её дома.

«Когда она вошла в уличный туалет, он выстрелил ей в грудь из огнестрельного оружия и нанес не менее 3 ударов ножом в область шеи и грудной клетки, причинив потерпевшей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от чего женщина скончалась», — отметили в ведомстве.

Злоумышленника заметила мать потерпевшей, после чего мужчина пустился в бега. Три года он находился в розыске, пока не был обнаружен в августе 2021 года в селе Артыбаш. При задержании он оказал сопротивление, брызнув в лицо полицейскому газовым баллончиком.

Свою вину мужчина так и не признал. Тем не менее, сотрудники СК собрали достаточно доказательств, в связи с чего расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.