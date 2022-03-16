Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Следователи в Петербурге завершили расследования по уголовным делам, возбужденным в отношении лиц, которые применили насилие к сотрудникам правоохранительных органов во время участия в несанкционированных акциях в центре города. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело Ru.torange.biz

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 6 марта 2022 года в ходе несанкционированной акции у Гостиного двора 29-летний горожанин, оказывая активное сопротивление во время своего задержания, нанес не менее двух ударов рукой сотруднику полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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«Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Второе уголовное дело было возбуждено на 26-летнего участника несанкционированных акциях. Он во время задержания на несанкционированной акции толкнул руками сотрудника полиции. Как и предыдущий обвиняемый, молодой человек также признал вину.

«Следственные органы дают жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка», — указали в ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела направлены для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, ранее следователи в трехдневный срок завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти в ходе аналогичной несанкционированной акции 2 марта.

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