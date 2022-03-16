Ташкент, 16 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Из-за густого тумана в аэропорту Ташкента — видимость около 150 метров — самолет авиакомпании Turkish Airlines рейса THY-368, следовавший из Стамбула в Ташкент с 259 пассажирами на борту, не смог приземлиться в аэропорту назначения и ушел на запасной аэродром в Бишкек (Киргизия). Об этом говорится 18 марта в сообщении национальной компании «Uzbekistan Airways».

manolofranco Самолет

«Еще один рейс MSC-771 авиакомпании Air Cairo по маршруту Шарм Эль-Шейх — Ташкент из-за плохой видимости (200 метров) ушел на запасной аэродром «Навои». Самолет с 172 пассажирами на борту приземлился в 09:35 (07:35 мск) в аэропорту Навои», — говорится в сообщении авиакомпании.

В целом, говорится в сообщении, с утра самолеты не смогли вылететь и приземлиться в аэропорту столицы. Из-за плохой видимости несколько местных и международных рейсов были отложены и перенесены в другие аэропорты. Сообщается, что в 08:14 мск ограничения в аэропорту Ташкента были сняты.